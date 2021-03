6개 스타트업, 개발자 채용 위해 공동 설명회 개최

왓챠·쏘카·오늘의집·마켓컬리·브랜디·번개장터, '스타트업 코딩 페스티벌 잡페어'

[아시아경제 김철현 기자] 왓챠, 쏘카, 오늘의집, 마켓컬리, 브랜디, 번개장터 등 스타트업 6곳은 내달 4일부터 스타트업 미디어 EO와 함께 '스타트업 코딩 페스티벌 잡페어 LIVE(이하 스코페잡페어)'를 진행한다고 31일 밝혔다.

스코페잡페어는 6개 스타트업이 공동 개최한 '스타트업 코딩 페스티벌 2021(이하 스코페 2021)'과 연계해 내달 4일부터 9일까지 총 6일에 걸쳐 릴레이 형식으로 진행되는 비대면 채용 설명회다. 4일 브랜디를 시작으로 5일 쏘카, 6일 마켓컬리, 7일 왓챠, 8일 오늘의집, 9일 번개장터 순으로 열린다.

이번 채용 설명회에서는 6개 기업의 임직원이 직접 나서 각 회사의 비전과 특유의 개발 문화에 대해 소개할 예정이다. 이를 통해 개발자들은 본인에게 가장 잘 맞는 개발 문화를 확인할 수 있으며 궁금한 점을 직접 묻고 해결할 수 있다. 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계도 된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr