농협금융, 바젤Ⅲ 반영한 신용리스크 시스템 구축 완료

[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주가 지난 30일, 바젤Ⅲ 도입을 위한 '농협금융 바젤Ⅲ 신용리스크 산출시스템 구축' 프로젝트를 완료했다고 31일 밝혔다.

농협금융은 프로젝트를 통해 지난해 9월부터 바젤Ⅲ 규제 요건에 대비한 신용리스크 관리시스템을 도입했다. 이를 통해 그룹 신용 위험가중자산(RWA) 감소 및 BIS 비율 상승에 따른 자본여력을 기업여신 등 생산적 부문 지원에 활용할 수 있게 됐다.

또한 자회사 데이터 정합성을 제고하고 검증체계를 구축하였으며, 그룹 내부자본 및 통합위기상황분석 시스템을 함께 개선하여 농협금융의 신용리스크 관리 수준을 한 단계 업그레이드 시켰다.

이날 화상회의로 개최된 프로젝트 종료 보고회에는 금융지주 및 자회사 신용리스크 담당자가 참석하여 시스템 개선 결과와 향후 과제에 대해 의견을 공유하고, 정교한 신용리스크 관리로 시장 변화에 선제적으로 대응해 나갈 것을 다짐했다.

반채운 농협금융 리스크관리부문장(CRO)은 “코로나19로 인한 불확실성이 지속되고 있어 잠재부실 요인을 수시로 점검하는 등 신용리스크가 확대되지 않도록 철저히 관리해야 한다”고 강조하고, “신용리스크 바젤Ⅲ 조기 도입에 이어 2023년 도입되는 바젤Ⅲ 시장·운영리스크도 연내 시스템을 구축하여 3대 리스크 관리 시스템을 바젤Ⅲ 기준에 맞게 완벽히 구축할 계획이다”라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr