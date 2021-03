웨이브, 고화질 복원한 ‘태극기 휘날리며’ 월정액 독점 공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 한국 영화 중 두 번째로 천만 관객을 돌파한 ‘태극기 휘날리며’가 17년 만에 온라인 동영상 서비스(OTT) 최초로 웨이브에서 월정액 독점으로 공개된다.

OTT 웨이브(wavve)를 운영하는 콘텐츠웨이브는 31일 ‘태극기 휘날리며’를 포함한 국내 명작 영화 11편을 복원 작업해 고화질 해상도로 선보인다고 밝혔다. 장동건, 원빈 주연의 ‘태극기 휘날리며’는 6.25 전쟁을 배경으로 엇갈린 형제의 비극적인 운명과 가족사를 그린 드라마다. 개봉 당시 작품성과 대중성을 모두 인정받아 한국 영화 르네상스의 서막을 열었다는 평을 받았다.

이에 따라 극장이나 여러 OTT에서 단건구매로 제공되는 작품을 웨이브 월정액 이용자들은 추가 요금 없이 관람할 수 있다.

향후 대종상 9개 부문 최다 수상작을 기록한 정진우 감독의 '뻐꾸기도 밤에 우는가(1980)'를 비롯해 '앵무새 몸으로 울었다(1981)', '자녀목(1984)', '가시를 삼킨 장미(1979)', '백구야 훨훨 날지 마라(1982)' 등 명작 영화들이 월정액 독점으로 순차 공개될 예정이다.

또한 추억의 영화 '몽정기', '단적비연수', '베사메무쵸', '오버더레인보우', '아벤고 공수공단' 등도 리마스터링 버전으로 함께 제공된다.

한승희 콘텐츠웨이브 해외수급유닛장은 "코로나19로 신작 개봉이 미뤄지면서 명작 영화 수요가 늘고 있다"며 "과거 명작의 감동을 리마스터링 버전으로 더 생생하게 즐기시기 바란다"고 전했다.

웨이브는 지난해 과거 인기 시리즈 VOD를 제공하는 '명작관' 론칭 후 리마스터링 VOD를 확대 적용, 향상된 화질로 지속 업데이트하고 있다. 웨이브 명작관에서는 '모래시계', '용의 눈물', '남자 셋 여자 셋' 등 추억의 구작들을 향상된 화질로 감상할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr