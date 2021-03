위니아전자, 2021 상하이 가전박람회서 '유통채널 혁신 우수 사례상' 수상

[아시아경제 정현진 기자] 위니아전자가 중국가전협회와 중국가전왕이 공동 주관하는 중국 최대 가전 전시회 '2021 상하이 가전박람회'에서 '유통채널 혁신 우수 사례상'을 수상했다고 31일 밝혔다.

이 상은 새로운 분야의 유통채널에 진출하려는 노력하는 가전업체에 주는 상이다. 위니아전자는 대형가전 최초로 중국 유아 전문 최대 오프라인 매장 '아이잉스'에 진출하고 캠핑카 시장 확대, 금융권 VIP 포인트몰 입점, 헝롱 수입 가전 계약 체결 등 새로운 채널에 진출한 것이 큰 점수를 받았다고 설명했다.

위니아전자는 지난해 하반기에 브랜드를 'WINIA'로 전환하고 중국 내에서 공격적으로 유통망을 확대해나가고 있다. 브랜드 슬로건 '메이크 잇 이지(Make it easy)'를 바탕으로 벽걸이 세탁기와 유아용품 분야의 판매채널을 새로 개척했다. 올해는 아이잉스 상하이 매장을 시작으로 아이잉스 온라인 전용몰에도 진출한다.

위니아전자는 또 지난해 출시한 위니아 벽걸이 세탁기, 콤팩트 전자레인지(15L) 판매를 캠핑카 시장으로 확대하고 있으며 중국 내 주요 캠핑카 제조업체와의 협력을 강화, 시장을 선점하겠다는 계획이다. 현재 위니아 벽걸이 세탁기는 중국 프리미엄 캠핑카 시장 점유율 70%에 달한다고 위니아전자는 밝혔다.

이와 함께 위니아전자는 중국초상은행과의 계약체결로 은행 VIP 고객 전용몰에도 입점했다. 또 헝롱 수입가전과 협력계약을 맺어 프리미엄 가전이미지를 더욱 부각시켜 나갈 예정이다. 위니아전자는 올해 소셜네트워크서비스(SNS) 기반의 온라인 플랫폼을 통해 마케팅 활동도 강화한다. 위챗과, 샤오홍슈 등과 같은 매체에서 온라인 라이브 방송을 열고 유명 인플루언서와 고객체험단과의 협업으로 프리미엄 유니크 가전의 입지를 확고히 할 방침이다.

설한길 위니아전자 중국판매법인장은 "중국 및 다국적 업체들과의 치열한 경쟁에서 WINIA만의 프리미엄 품질과 현지화 마케팅으로 목표한 성과를 달성하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr