[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 30일 오후 한국프레스센터 매화홀에서 개최된 ‘젠트리피케이션 방지와 지속가능한 공동체를 위한 지방정부협의회’ 정기총회에 참석했다.

채 구청장은 이날 참석 자치단체장들과 함께 젠트리피케이션 방지정책 성과분석 및 발전방안에 대한 연구용역 결과를 보고 받고, 상권 활성화를 위한 지역공동체 발전 방안을 논의하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 "지역공동체의 상호 협력을 바탕으로, 젠트리피케이션 방지를 위한 상생 방안을 지속적으로 모색하고 다 함께 잘사는 영등포를 만들어 가겠다"고 전했다.

