박영선 “LH 개혁 필요해...감독청 만들고 특사경 배치해야”

[아시아경제 구채은 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 “LH는 이명박정부 시절 L과 H가 합쳐져, (즉) 토지공사와 주택공사가 합쳐진 것이 문제가 됐고 여기에 대한 개혁이 필요하다고 생각한다”고 했다.

박 후보는 이날 후보자토론회에서 LH사태를 막을 수 있는 대책을 묻는 이수봉 민생당 서울시장 후보의 질문에 대해 “LH에 대한 개혁이 필요하다고 본다”며 이같이 말했다.

그러면서 “SH에 대한 서울시민의 신뢰도도 확고하지 못해, 부동산 감독청을 만들어야 한다고 본다”면서 “서울시에서 거래되는 부동산 거래를 모니터링하고 특사경을 배치해서 투기는 정말 깨끗하게 개혁을 해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

주거안정대책의 실효성을 묻는 오세훈 국민의힘 후보의 질문에는 “공공임대주택에 30년 넘는 노후단지 34개가 있다. 이미 공사가 시작된 곳도 있는데, 공사가 시작된 곳에 먼저 집을 짓고 이주를 시작한 다음 공공임대 주택을 21세기형으로 바꾸는 것이 중요하다”고 답했다.

박 후보는 “1980년대식 아파트는 4인가구 중심의 아파트만 짓는 형태였다. 1~2인가구 수요가 늘고 있어서 평수를 줄이고 가구수를 늘리는 방향으로 진행할 계획”이라면서 “수영장이나 도서관을 지어서 공공커뮤니티를 개발해 민간개발도 이어질 수 있도록 할 것”이라고 부연했다.

박 후보는 사회자 공통질문이었던 주거안정대책에 대해서 “두사람이 한명이 집없는 무주택자”라면서 “강북지역에 30년 넘는 영구임대아파트 단지를 활용하겠다”고 말했다. 그는 “(이 외에도) 물 재생센터, 버스 차고지, 사유지 등에 12만4000호와 2·4대책 공급 물량 포함할 것”이라고 했다. 그러면서 “토지임대부 방식외에도 지분적립형, 1, 2인 가구 여성 안심가구 12만호 청년주택 2만호 공급을 할 것”이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr