강북구, 추경 61억 편성, 청년취업·문화예술인 등 지원

소상공인, 취약계층, 피해업종에 맞춤형 선별지원금으로 투입 ...최대한 지급시기 앞당기기로··· 조례개정 등 법률근거 마련에 속도전

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 코로나19 피해계층 지원을 위해 긴급 편성한 추가경정예산안이 29일 구의회를 통과했다.

이번 추경예산은 서울시와 자치구가 협력 사업으로 추진하는 ‘위기극복 재난 지원금’에 필요한 구비 분담액이다. 일반회계 61억원 증액된 규모로 모두 재해·재난목적 예비비 형태로 편성됐다.

‘위기극복 재난 지원금’은 코로나19 장기화로 피해가 큰 계층을 위한 맞춤형 선별지원금 성격을 띤다.

소상공인·취약계층·피해업종 등 3대 분야별로 특화 사업이 펼쳐진다.

소상공인 무이자 융자지원, 미취업 청년 취업 장려금 등 선별적이고 직접 지원하는 형태를 취한다. 마을버스 업체와 종사자, 문화·예술인, 긴급 돌봄으로 운영비가 늘어난 어린이집·지역아동센터 등에도 쓰인다.

구는 발 빠르게 지원하기 위해 선제적으로 추가경정예산을 편성했다. 지원금 지급을 위한 조례개정 등 관련 법률근거 마련에도 속도를 내기로 했다.

박겸수 강북구청장은 “이번 추경편성이 민생경제를 회복, 골목상권을 활성화하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 ”최대한 예산지급 시기를 앞당길 수 있도록 힘쓰겠다“고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr