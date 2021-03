유명희, WTO 신임 사무총장과 첫 면담…경쟁자서 협력관계로

[세종=아시아경제 권해영 기자] 세계무역기구(WTO) 사무총장 자리를 놓고 선의의 경쟁을 펼쳤던 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장과 응고지 오콘조이웰라 WTO 신임 사무총장이 WTO 기능 회복을 위해 뜻을 모았다.

유 본부장과 오콘조이웰라 사무총장은 30일 화상으로 첫 공식면담을 했다. 두 사람은 최근 WTO 위기론이 제기되는 상황에서 오는 11월 예정인 차기 각료회의까지 실질적 성과를 도출해 WTO가 다자무역체제 회복을 주도해야 한다는 데 뜻을 모았다.

현재 진행중인 수산보조금 협상과 전자상거래, 투자 원활화, 서비스 국내 규제 등 복수국 간 협상의 진전 방안에 대한 의견도 나눴다. 특히 상소기구 복원 등 분쟁해결체제 정상화와 관련해 의견을 교환하고, 차기 각료회의에서 분쟁해결 체제 개혁 로드맵에 대한 회원국 간 합의를 도출하는데 공동 노력하기로 했다. WTO 상소기구는 미국이 상소기구 위원 임명을 반대해 지난 2019년 12월 기능이 정지됐다.

아울러 두 사람은 최근 일련의 백신 수출제한조치들에 대해 우려를 표명하며 '무역과 보건 이니셔티브'에 따라 각국의 무역제한 조치 최소화에 의견을 모았다.

한편 유 본부장은 오콘조이웰라 사무총장에게 그간 한국의 교역 규모나 WTO 기여금 규모에 비해 한국인 직원의 진출이 현저히 적다며 향후 보다 많은 한국 인재들이 WTO 사무국의 비중 있는 자리에서 일하길 희망한다고 요청했다.

