'고 박지선 비하' BJ 철구, 관련 기사에 악플 단 누리꾼들 무더기 고소

일베폐기물·일베인간 등 모욕적 댓글

[아시아경제 김봉주 기자] 코미디언 고(故) 박지선을 비하하는 발언을 했다가 구설에 올랐던 온라인 개인방송 진행자(BJ) 철구(31)가 자신에 대한 악성 댓글을 단 누리꾼들을 무더기로 고소했다.

30일 인천 미추홀경찰서에 따르면, BJ 철구는 지난 1월18일 누리꾼 수십 명을 모욕 혐의로 경찰에 고소한 것으로 뒤늦게 알려졌다.

철구는 당시 자신이 코미디언 박지선과 박미선의 외모를 비하하는 발언을 한 뒤 사과했다는 내용의 기사에 달린 악성 댓글 게시자들을 고소한 것으로 조사됐다.

댓글 내용에는 '일베(일간베스트 저장소) 인간'이나 '일베 폐기물' 등이 포함된 것으로 전해졌다.

경찰은 먼저 BJ 철구를 조사하고, 그가 고소한 누리꾼들을 차례로 불러 모욕죄가 성립하는지 여부를 살피고 있다.

모욕죄가 성립하려면 비난이 불특정 다수에게 전파될 가능성이 있어야 하고, 피해자가 특정돼야 한다. 또한 특정인의 사회적 평가를 떨어뜨릴 정도의 경멸적 표현이어야 한다.

경찰 관계자는 "모욕죄가 성립하는지를 파악하는 단계다"라면서 "피소된 누리꾼 수를 구체적으로 밝히기는 어렵다. 현재 일부만 조사를 마친 상태"라고 전했다.

앞서 BJ 철구는 지난해 12월3일 개인 생방송 중 자신의 외모를 두고 다른 BJ가 "홍록기 같다"고 말하자 "박지선은 꺼지세요"라며 고인을 언급했다가 막말 논란에 휩싸였다.

이에 시청자들의 지적이 이어지자 철구는 "박지선이 아니라 박미선을 이야기하려고 했던 것"이라고 해명했지만 비판은 빗발쳤고 결국 사과했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr