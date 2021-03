[아시아경제 지연진 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,830 전일대비 15 등락률 +0.83% 거래량 746,810 전일가 1,815 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 롯데손보, 국가유공자 보험료 할인…최초 3% ↓JKL파트너스 인수 후 3중고 빠진 롯데손보(종합)롯데손해보험, 'let:care 간병보험Ⅱ' 출시…"경증치매까지 보장" close 은 서울 중구에 있는 롯데손해보험 빌딩을 우리은행과 캡스톤자산운용에 2240억원을 받고 매각했다고 30일 공시했다.

