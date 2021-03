GS홈쇼핑, 첫 여성 사외이사로 윤종원 공인회계사 선임

[아시아경제 김유리 기자] GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 151,500 전일대비 900 등락률 +0.60% 거래량 9,630 전일가 150,600 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 GS홈쇼핑, 중소기업 대상 '혁신 파트너' 모집유통·식품업계, '자시법' 시행 앞두고 잇따라 여성 사외이사 기용 GS홈쇼핑, 1주당 8500원 현금배당 결정 close 은 지난주 정기 주주총회를 통해 공인회계사 윤종원씨를 여성 사외이사 및 감사위원으로 선임했다고 30일 밝혔다.

GS홈쇼핑 첫 여성 사외이사이자 감사위원으로 임기는 2년이다. 독립적인 위치에서 회사의 건전한 경영을 위해 감독하고 조언하는 역할을 수행할 예정이다.

윤종원 사외이사는 서울시립대를 졸업하고 공인회계사 자격을 취득한 뒤 1995년부터 회계법인 등에 근무하며 재무제표 등에 대한 관리 감독을 계속해 왔다. 금감원 연석회의 위원, 한국회계기준원 자문위원, 한국공인회계사회 심리위원 및 연구위원 등을 역임했으며 삼일회계법인 품질관리실 및 감사본부, PwC US Risk Management Dept.를 거쳐, 현재는 대주회계법인 품질관리실에서 공인회계사로 근무하고 있다.

GS홈쇼핑은 윤종원 사외이사를 선임한 이유에 대해 "의사결정기구의 다양성을 통해 GS홈쇼핑 주요 고객인 여성의 시각을 회사 정책에 반영하고, 그룹 차원의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실질화 하려는 의도"라고 밝혔다. 이어 "회계 전문가인 윤종원 사외이사의 전문성이 이사회의 경영감독 기능을 강화시킬 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

