생체 조직 뒤에 숨어도 다 본다 … 빛 투과 한계 뛰어넘는 이미징 기술 개발

UNIST 박정훈 교수팀, 710μm 두께 쥐 뇌 조직 뒤 목표물 관찰 성공



빛 파면제어 영역 줄여 효율성 개선, 광치료·광유전자 변형 응용가능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 연구진이 쥐의 뇌 조직 뒤에 숨어 있는 물질을 또렷하게 관찰하는 데 성공했다.

생체조직 너머의 또 다른 조직을 투시하는 광학현미경 기술이 개발됐기 때문이다.

일반적으로 생체조직은 100μm(마이크로미터, 10-6m) 두께가 되면 광학현미경 투과 관찰이 힘들다.

생체조직의 구성 물질이 단백질, 지질 등으로 다양해 빛의 산란이 많기 때문이다. 빛이 산란하면 초점이 맞지 않아 이미지가 흐릿하게 된다.

이 때문에 산란한 빛의 경로를 수정해 원래 목표인 초점으로 보내는 ‘파면 제어기술’에 의존해야 한다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 바이오메디컬공학과 박정훈 교수팀은 현미경 대물렌즈 중앙 영역을 통과하는 빛의 경로를 선택적으로 수정해 또렷한 초점을 만드는 새로운 파면제어 기술을 개발했다.

박 교수팀은 이 기술로 710μm 두께의 쥐 뇌 조직 뒤에 숨겨진 구슬모양의 형광비즈를 또렷이 관찰하는 데 성공했다.

연구진은 생체 조직 내에서는 대부분 빛이 진행 방향으로 산란한다는 점에서 착안했다. 이 때문에 대물렌즈 가장자리를 통과해 조직으로 비스듬히 들어오는 빛일수록 조직 내에서 가장 많은 거리를 이동하고 조직 내부의 세포 등과 부딪히면서 에너지 소모가 많게 된다는 가설이 성립한다.

연구진이 개발한 기법은 대물렌즈 가장자리를 통과하는 ‘저에너지 빛’은 버리고 중심 영역을 통과하는 ‘고에너지 빛’만 골라 초점으로 보내 초점 세기를 강화하는 효율적인 방식이다.

실제로 동일한 파면제어 시간을 소모한 경우, 기존 기술보다 형광신호 세기는 8.9배, 형광비즈와 주변 배경 간 신호보다는 2.1배나 상승하는 효과를 얻을 수 있었다.

제1저자인 바이오메디컬공학과 진형원 연구원은 “생체 조직과 같은 매질(빛이 통과하는 물질)에서는 기존 방식을 벗어나 고에너지 빛(낮은 각도로 입사하는 빛)만 선택적으로 파면제어 하는 것이 훨씬 효율적인 이미징 방식이라는 사실을 입증했다”고 설명했다.

박 교수는 “이번에 개발된 기법은 생체조직 내로 빛을 투과시켜 병변을 치료하는 기술이나 생체 조직의 세포를 조절하는 광유전학 기술 등으로 확장 가능할 것”라고 기대했다.

이번 기술은 개구수(NA; numerical aperture)를 줄였음에도 고품질을 이미지를 얻었을 수 있었다는 데서 기존 이론과 대비되는 결과다. 일반적으로 개구수는 이미지 해상도와 비례하는 값이다.

UNIST 바이오메디컬공학과 황병재 연구원, 이상원 연구원이 함께 참여한 이번 연구는 광학 분야의 저명한 국제 학술지인 옵티카(Optica) 4월호에 출판될 예정이다.

연구수행은 한국연구재단(NRF)과 포스코청암재단의 지원을 받아 이뤄졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr