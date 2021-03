삼일제약, 美제약사 관절염 치료제 라이센스 계약

[아시아경제 지연진 기자] 삼일제약 삼일제약 000520 | 코스피 증권정보 현재가 20,650 전일대비 150 등락률 -0.72% 거래량 176,122 전일가 20,800 2021.03.30 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼일제약, 주당 150원 현금배당…주식분할 결정비타민 많이 챙기세요! 면역력 낮아지면 감염 위험 올라가는거 아시죠?믿을 수 있을까요? 제 2탄! 99% 박멸! 오존 발생기 부각! close 은 미국 제약사 바이오스플라이스(Biosplice Therapeutics, Inc)와 관절염 치료제(Lorecivivint)의 국내 허가 및 판매에 대한 독점권리를 갖는 라이센스 계약을 체결했다고 30일 공시했다.

총계약금액은 1000만달러다. 계약금은 300만달러, 각 임상 및 허가 단계별로 700만달러를 지급하기로 했다. 향후 신약이 출시후 매출 달성 정도에 따라 로열티 등도 지급한다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr