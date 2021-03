[아시아경제 오현길 기자] SGI서울보증보험은 신용카드사회공헌재단, 신용회복위원회, IBK기업은행과 30일 신용회복 성실상환자 카드발급 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

서울보증은 채무조정 성실상환자가 체크카드를 발급받을 수 있도록 기업은행에게 보증을 제공한다. 신용회복위원회로부터 채무조정을 받아 6개월 이상 상환중인 채무자가 대상이며, 상환기간에 따라 후불 교통카드나 소액신용한도 기능이 부여된다.

유광열 서울보증 대표는 "신용회복 채무자를 위한 보증지원에 앞장서 왔다"며 "앞으로도 금융소외계층의 희망파트너로서 경제적 재도약을 위한 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

