순천시여성문화회관, 새로운 이름 공모

문체부 신도심 생활SOC복합화 사업 선정, 생활문화 거점공간으로 재탄생

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 내달 16일까지 시민누구나 모두가 이용 할 수 있는 지역의 문화 활동 공간과 학습거점으로 의미있는 순천시여성문화회관의 새 명칭을 공모한다고 30일 밝혔다.

시는 문화체육관광부 올해 생활SOC 복합화 사업 공모에 선정돼, 여성문화회관을 시민 모두를 위한 생활문화 공간·학습거점으로 재탄생시켜 신도심의 교육문화 복합서비스 제공공간으로 재탄생시킨다는 계획이다.

시는 이번 명칭 공모전에서 시민 모두가 어울릴 수 있는 공간, 지역 문화·학습 거점이라는 상징성을 내포하고 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있는 새로운 이름을 공모해 창의성 및 상징성, 대중성, 지역성 등의 기준에 따라 선정할 계획이다.

공모신청은 순천시 홈페이지에서 응모신청서를 내려 받아 명칭과 그 의미를 작성해 내달 16일까지 전자우편을 통해 접수하면 된다.

시민 누구나 참여가능하며 제안된 명칭에 대해 심사를 거쳐 최우수 1명 50만원, 우수 2명 각 30만원, 장려 5명 각 20만원 지급할 계획이며 선정 결과는 내달 21일에 발표한다.

한편, 시는 올해 생활SOC 복합화 사업에 선정돼 14억원을 투입, 여성문화회관에 작은도서관, 생활문화센터(다목적홀, 주민자율공간, 특성화시설 등)를 조성해 내년 1월 재개관할 예정이다.

명칭공모와 관련된 기타 자세한 사항은 순천시 평생교육과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr