[아시아경제 지연진 기자]코스피 상장자 휴켐스가 30일 한화솔루션의 1600억원 규모 질산 유도품(DNT)시설 신규 투자 소식이 전해지면서 주가가 급락했다.

휴켐스는 이날 오전10시33분 기준 전일대비 10.89%(2800원) 하락한 22만900원에 거래되고 있다.

이 회사는 남해화학에서 분리된 정밀화학 및 기초화학 제품 전문업체로 전남 여수산업단지내 생산시설에서 NA계열의 희질산, 농질산, 초안과 NT계열의 DNT, MNB 등을 생산 중이다. DNT와 MNB의 경우 국내 시장을 독점하는 것으로 알려졌다.

앞서 한화솔루션은 전량 외부에서 조달 중인 DNT를 자체 조달하기 위해 1600억원 규모로 신규 시설에 투자를 한다고 공시했다.

