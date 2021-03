이재명, 미얀마 군부에 공개 서한…"민주화 운동가 공개수배 이유 뭐냐?"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 최근 자신을 만나 미얀마 군부 쿠데타의 실상을 공개하고, 적극적인 지원을 요청한 '재한 미얀마 민주화 운동가'들을 지명수배한 데 대해 미얀마 군사위원회에 공식 해명을 요구했다.

경기도는 30일 이런 내용을 담은 이재명 경기도지사의 공식 서한을 주한 미얀마 대사관에 전달했다고 밝혔다.

앞서 미얀마 민주주의 네트워크(미민넷)는 지난 25일 성명을 내고 "미얀마 군사 반란세력이 지난 23일 국영신문을 통해 얀나잉툰(YAN NAING HTUN)과 소모뚜(SOE MOE THU) 미민넷 공동대표를 군 명예훼손 혐의로 지명 수배했다"고 발표했다.

미민넷이 입수한 미얀마 현지 신문에는 이 두 사람의 한국 내 직함과 함께 이들의 나이, 주소, 가족 관계와 함께 혐의 내용 등 수배 사실을 알리는 내용이 실렸다.

미얀마 군사위는 현지 신문을 통해 '소모뚜 등이 경기도지사인 이재명을 만나 미얀마 상황을 국제사회가 오해할 수 있도록 왜곡해서 이야기했고, 군부의 명예를 훼손하는 말을 했다'고 지명수배 이유를 밝혔다.

이재명 지사는 공식 서한에서 이런 사실을 언급하며 "해당 간담회는 미얀마 민주주의 회복과 평화를 기원하기 위해 경기도가 고심 끝에 마련한 자리"라며 "간담회에서 얀나잉툰, 소모뚜 대표와 만나 미얀마의 현 상황 대해 이야기를 나누고, 경기도 차원의 지원 방안을 함께 모색했다"고 설명했다.

그러면서 "공동대표의 지명수배 소식을 접한 이후 간담회 대화 내용을 면밀히 검토해 봤지만 왜곡 발언이 정확히 어떤 부분인지 확인하지 못했다"며 "미얀마 군사위원회가 지적한 '국제사회의 우려'는 여전히 해소되지 못한 상황"이라고 지적했다.

이어 "미얀마 군사위원회가 지명수배 사유로 밝힌 '경기도지사와의 접견 중 군사정부 명예훼손 언동'이 구체적으로 어떤 발언이었으며, 이에 대한 실체적 진실은 무엇인지 알려주기 바란다"면서 "경기도는 미얀마 군사위원회의 회신을 받는 대로 사실관계를 파악하는 등 즉각 조치하고, 성의껏 답변 하겠다. 미얀마 군부의 성실한 해명을 거듭 요청한다"고 덧붙였다.

경기도는 미얀마 군부의 회신을 받는 대로 사실관계 규명 등 적극 대응에 나설 계획이다.

도는 이달 초 미민넷 관계자들과의 간담회를 가진 뒤 소통 협력채널을 구축하고, 도 차원의 지원방안을 검토하고 있다.

도는 먼저 미얀마가 투쟁 및 학살 없는 평화로운 일상을 되찾길 기원하는 의미에서 미민넷이 추진하고 있는 사진전을 경기도청 내에서 개최하는 방안을 고려하고 있다.

또 미얀마 현지에서 내전 등 급변사태 발생 시 미얀마-태국 국경 사이에 위치한 난민촌에 대규모 난민이 유입될 것으로 보고 긴급구호 물품을 지원하는 방안도 추진하고 있다.

이와 함께 도는 미얀마 민주주의 질서 회복을 위해 모인 시민단체들의 자유롭고 체계적인 활동이 가능하도록 법인 또는 민간단체 등록 절차 안내 등을 지원하기로 했다.

도 관계자는 "앞으로도 미얀마 민주주의 회복과 평화를 위해 경기도-미얀마 민주주의 네트워크와의 상시 소통 협력 채널을 구축하고, 도 차원에서 할 수 있는 방안들을 지속 검토할 계획"이라고 설명했다.

