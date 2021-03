성남시, 1인 가구 생활지원 서비스 펼친다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 거동이 불편하거나 장애ㆍ질병이 있는 1인 가구를 대상으로 생활 지원 서비스를 펼친다.

주요 지원사업은 형광등 교체, 못 박아주기, 수도꼭지 교체 등과 같은 간단한 개보수를 비롯해 집안 무거운 짐 옮겨 주기, 드라이버, 드릴 등 생활 공구를 이용한 간단한 물품 수리 등이다.

성남시는 해당 사업을 위해 도촌ㆍ산성ㆍ성남위례ㆍ성남ㆍ은행ㆍ중탑ㆍ청솔ㆍ판교ㆍ한솔 등 종합사회복지관 9곳을 사업 수행 기관으로 지정했다.

1인 가구에서 지원 요청이 들어오면 집 가까운 복지관에서 직원과 자원봉사자가 찾아가 도와주게 된다.

시는 복지관 한 곳당 300만원 씩 보조금을 지급할 계획이다.

시 관계자는 "도움이 필요한 1인 가구에 생활 지원 서비스의 지속성을 확보하려고 관내 종합사회복지관과 연계해 이 사업을 추진하게 됐다"고 설명했다.

성남지역 전체 36만1413가구 중 1인 가구는 10만8148가구로 30%를 차지한다.

