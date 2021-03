[아시아경제 유현석 기자] 큐브앤컴퍼니 큐브앤컴퍼니 043090 | 코스닥 증권정보 현재가 2,475 전일대비 145 등락률 +6.22% 거래량 1,817,470 전일가 2,330 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 큐브앤컴퍼니, 커뮤니티 활발... 주가 -11.56%.백신 11번째 임상 3상 돌입! 연간 20억회 이상 생산한다! 최대 관련주는?“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 결정했다고 29일 공시했다. 대상자는 더블유홀딩컴퍼니다.

