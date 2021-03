CJ대한통운, 강신호 대표 단독체제로 전환

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운이 강신호 단독 대표 단독 체제로 전환했다.

CJ대한통운은 29일 서울시 중구 ENA호텔에서 제111기 정기주주총회를 열고 강 대표를 사내이사로 신규 선임하는 원안을 의결했다고 공시했다.

강 대표는 지난해 말 박근희 전 대표이사 부회장을 대신해 대표이사에 선임됐으며 이날 주주총회를 통해 주주들의 신임을 받았다.

강 대표는 지난 2013부터 2016년까지는 CJ프레시웨이 대표를 맡았고, 지난해에는 CJ제일제당 대표직을 지낸 후 올해부터 CJ대한통운 대표를 맡고 있다.

강 대표는 올해 택배기사 과로사 문제 등 주요 현안을 해결하고 영업이익률을 끌어올리는 데 중점을 둔다는 복안이다.

박근희 부회장은 사내이사에서 물러나 직함을 유지하면서 대외총괄업무를 맡는다.

이 외에 신영수 택배부문 대표와 김준현 CJ사업관리팀장이 신규 사내이사로 이름을 올렸다. 사외이사 및 감사위원회 위원으로는 임종룡 전 금융위원장 등 3명이 각각 선임됐다.

CJ대한통운의 지난해 연결기준 매출 10조7811억원, 영업이익은 3253억원을 기록해 전년대비 각각 3.5%, 5.9% 증가했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr