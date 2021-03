김해시, 주민참여예산 제안사업 공모 … 총 30억원 반영

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 내년 예산에 편성할 ‘주민참여예산 제안사업’을 5월 말까지 공모한다고 29일 밝혔다.

공모 분야는 일반 시민이 시 전체 발전을 위해 제안하는 주민참여형 사업과 읍면동 주민이 지역 밀착형 사업을 직접 제안하고 지역위원회에서 선정하는 주민자치형 사업으로 구분된다.

특정 단체 지원, 보조사업, 영업 및 판매 목적 사업, 단발성 행사 사업 등은 제외한다.

접수된 제안사업은 사업부서의 적정성 검토를 거친 후, 주민참여예산위원회 심의와 전자투표로 사업을 선정하고 12월에 시의회 의결로써 내년 예산에 최대 30억원까지 반영한다.

작년 공모사업은 우리 동네 갈등 조정가, 산돌림공원 정비, 김해시민 토론 촉진자 양성 등 총 32건, 22억9000만원을 선정해 올해 예산에 반영했다.

시 관계자는 “시민들이 지역의 살림살이를 직접 챙길 수 있도록 주민참여예산제 활성화에 최선을 다하겠으며, 다양한 목소리가 참여예산에 반영될 수 있도록 시민들의 많은 동참을 당부드린다”고 말했다.

