[속보]블룸버그 "수에즈 운하 좌초 에버기븐호 인양 성공"

속보[아시아경제 김수환 기자] 수에즈 운하에 좌초됐던 에버기븐호 인양 작업이 성공했다고 블룸버그통신이 28일(현지시간) 전했다. 블룸버그통신은 "에버기븐호를 수에즈 운하에 다시 띄우는데 성공했다"며 "수에즈 운하가 언제 다시 열릴지는 미지수"라고 전했다.

