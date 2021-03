HMM, 최근 5일 개인 163만 1037주 순매수... 주가 3만 2650원(-4.39%)

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 1,150 등락률 -3.37% 거래량 22,547,801 전일가 34,150 2021.03.29 11:55 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정해수부 장관, 수에즈운하 사고 비상체제운영…"장기화 대비" close 은 29일 오전 11시 30분 현재 전일보다 4.39% 내린 3만 2650원에 거래되고 있다. 거래량은 2013만 4100주로 전일 거래량 대비 37.54% 수준이다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 1,150 등락률 -3.37% 거래량 22,547,801 전일가 34,150 2021.03.29 11:55 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정해수부 장관, 수에즈운하 사고 비상체제운영…"장기화 대비" close 은 해운사업 영위업체로 알려져 있다.

3월 25일 대신증권의 양지환,이지수 연구원은 '2021년 추정 EBITDA 약 3.7조원. 재무구조 급격한 개선 예상. 산업은행과 해진공 보유 영구채의 주식 전환 가능성 낮다고 판단. 2022년 3월 초 첫 영구채 상환 옵션 행사 시 우려 사라질 것. 신종자본증권의 주식 전환 없다면 밸류에이션 부담 없음. Spot 컨테이너 운임 조정은 당연한 것. 우려할 바 아님. 향후 컨테이너 시황의 Key는 1)미국 소비자들의 온라인 구매 비중의 상승 지속 여부와 2)코로나 팬데믹 완화, 경기회복에 따른 물동량 증가임. '이라며 HMM의 목표가를 3만 8000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 HMM을 163만 1037주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 5만 9550주 순매수, 104만 1993주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



아경봇 기자 r2@asiae.co.kr