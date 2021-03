G마켓·옥션, '자주(JAJU)' 공식 입점…최대 53% 할인

주방용품, 생활용품, 홈데코 등…입점기념 최대 53% ↓

유료멤버십 스마일클럽 회원은 '10% 중복할인쿠폰' 제공



[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아 온라인 쇼핑사이트 G마켓·옥션은 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)가 공식 입점했다고 29일 밝혔다. 다음달 4일까지 입점 기념 프로모션 '자주 쓰는 것들의 최상, JAJU'를 열고 인기 상품을 최대 53% 할인가에 판매한다.

이번 입점을 통해 G마켓과 옥션에서 '자주'의 주방용품, 생활용품, 홈테코 상품 등을 간편하게 쇼핑할 수 있게 됐다. 코로나19로 확대된 '집콕' 트렌드를 반영해 인기 인테리어 소품을 대거 선보일 예정이다.

입점 기념 프로모션은 4월4일까지 진행한다. 프리미엄 멤버십 '스마일클럽' 회원에게 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인되는 '10% 할인쿠폰'을 제공한다. 쿠폰은 ID당 매일 2회씩 다운로드 가능하다.

행사 추천 상품으로, 주방용품 베스트 상품인 '자주 쓰는 슬림가스 버너'를 20% 할인가 4만7900원에, '올 스테인레스 식기건조대 가로형'을 30% 할인가 6만2900원에 판매한다. '다용도 삼각 집게'와 '스테인레스 바트'도 15% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

생활용품 분야에서는 '스텐 음식물 쓰레기통'을 15% 할인해 3만3900원에, '세탁기에 빨아쓰는 거실화(2P)'를 20% 할인가 1만1100원에 선보인다. 봄 맞이 인테리어용으로 좋은 침구 및 홈데코 상품도 다수 마련했다. '실비아 피치스킨 차렵이불'을 10% 할인가 1만7900원, '향기 가득 디퓨저'를 20% 할인가 1만9100원에 구입할 수 있다.

자세한 행사 내용은 G마켓 또는 옥션에서 'JAJU'를 검색하면 확인할 수 있다.

박지연 이베이코리아 생활팀 매니저는 "코로나19 이후 인테리어 및 라이프스타일 제품에 대한 고객 관심이 급증하고 있어 이번 JAJU의 공식 입점에 뜨거운 반응이 예상된다"며 "앞으로도 상품 경쟁력을 높이고 고객지향형 서비스를 제공하기 위해 국내외 대표 브랜드사와 견고한 파트너쉽을 이어갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr