[오늘날씨] 미세먼지 '나쁨'에 출근길 '황사비' 주의…10도 내외 일교차↑

[아시아경제 최은영 기자] 월요일인 29일은 전국 대부분 지역이 중국발 황사 영향권에 들겠다. 수도권 등에서는 이날 아침까지 '황사비'가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 "29일 새벽에는 전국이 대체로 흐리다가 아침부터 남부 지방은 차차 맑아지겠고, 중부지방은 가끔 구름이 많겠다"라고 예보했다.

지난 26일부터 몽골과 중국 내몽골고원에서 발원한 황사가 북서풍을 따라 유입되면서 29일은 전국 대부분 지역에서 황사가 관측되겠다. 이에 전날 밤부터 새벽 사이에 내리는 비는 '황사비'일 가능성이 있으니 유의해야 한다.

아침 기온은 전날보다 2~5도 떨어져 아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 13~21도로 낮과 밤의 기온 차가 10도 내외로 크겠다.

수도권과 강원 영서, 충청권, 전북·전남 북부에는 새벽까지 빗방울이 약하게 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 모두 5㎜ 미만이다.

이날 아침 최저기온은 △서울 6도 △춘천 6도 △강릉 11도 △대전 8도 △청주 8도 △대구 10도 △광주 9도 △전주 9도 △부산 12도 △제주 14도 등이겠다.

낮 최고기온은 △서울 16도 △춘천 16도 △강릉 20도 △대전 18도 △청주 18도 △대구 21도 △광주 19도 △전주 18도 △부산 18도 △제주 19도 등으로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역이 '나쁨' 수준이겠다.

기상청은 "이날 낮과 밤의 기온 차가 10도 내외로 클 예정이니 급격한 기온 변화로 인한 면역력 저하 등 건강관리에 유의하기를 바란다"라고 당부했다.

