'불타는 나이키'…신장 인권 비판에 'NO 나이키· H&M' 불매운동 나선 中

[아시아경제 나한아 기자] 최근 미국이 중국 신장과 홍콩 문제 등 인권 탄압 문제를 거론해 미국과 중국 사이 갈등이 한층 불거진 가운데, 신장에서 원자재를 구매하지 않겠다고 한 패션 기업들을 상대로 중국 누리꾼들이 대대적인 불매운동에 나섰다.

앞서 스웨덴 패션 업체인 H&M은 지난해 9월 웹사이트에 성명을 올리고 "신장의 강제노동과 소수민족 차별 관련 보도에 깊은 우려를 표한다"라면서 "이 지역에서 생산되는 면화를 구매하는 것을 중단했다"라고 밝힌 바 있다.

성명 당시엔 크게 주목받지 않았지만 지난 22일 미국이 유럽연합(EU)과 영국, 캐나다 등을 총동원해 신장의 위구르족 인권 탄압을 이유로 중국 인사들에 대한 제재를 발표하자 중국 소비자들의 분노가 H&M으로 향했다.

이에 현재 중국 온라인쇼핑몰인 톈마오(T몰) 등에서는 H&M 관련 상품이 검색되지 않는 상태이며, 일부 지도 앱에서도 H&M을 검색하면 결과를 찾을 수 없다. 나이키 역시 신장의 강제노동과 관련한 보도에 우려를 표하고 신장 지역의 제품을 공급받지 않는다고 밝혀 중국 소비자들의 불매운동 대상이 됐다.

한 중국 누리꾼은 지난 25일 사회관계망 네트워크서비스(SNS) 웨이보에 나이키 신발을 불에 태우는 동영상을 올리기도 했다. 또 나이키 광고 모델인 중국 인기 스타 왕이보는 이 회사와의 모든 협력을 중단한다고 전했다.

이 밖에도 중국 누리꾼들은 유니클로와 휠라, 아디다스, 뉴발란스 등을 불매 기업 명단에 올리며 이들 기업이 그동안 발표한 신장 관련 성명을 함께 게시하고 있다.

