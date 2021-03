국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 28일 서울 강남구 코엑스동문광장에서 집중유세를 열고 유권자들에게 지지를 호소했다. 안철수 국민의당 대표가 유권자들과 인사하고 있다./국회사진기자단

