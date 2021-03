[특파원 다이어리]결사항전 의지 불태우는 中, 위태위태한 미ㆍ중

中 관변학자들, EU,미국, 캐나다 다음 순서는 '쿼드'

14억 중국 인민까지 불매운동 등 미ㆍ중 갈등 가세

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 신장 위구르 인권 문제와 관련, 유럽연합(EU)에 대한 보복 제재에 이어 미국과 캐나다에 대해서도 제재를 하는 등 결사항전의 의지를 불태우고 있다. 이번 미국과 캐나다 보복 제재는 홍콩과 대만, 신장 위구르, 남중국해 영유권 등 중국의 핵심 이익에 대해 절대 물러설 뜻이 없다는 중국 지도부의 메시지로 해석된다.

중국 외교부는 27일 저녁 신장 위구르 문제와 관련 미국과 캐나다 일부 개인 및 단체를 제재한다고 공식 발표했다.

중국 외교부는 미국과 캐나다가 거짓말과 허위 정보를 기초로 대중국 제재를 가했다고 비난했다. 그러면서 게일 맨친 미국국제종교자유위원회(USCIRF) 회장과 토니 퍼킨스 부회장, 캐나다 의원 마이클 총과 캐나다 의회 내 국제 인권 관련 소위원회를 제재 명단에 올렸다. 이들 및 단체는 중국 본토와 홍콩, 마카오 입국이 금지된다. 중국 국민 및 기관과의 거래도 금지된다.

중국 외교부는 "중국 정부가 국가 주권과 안전, 발전 이익을 지키겠다는 결심이 확고하다"라며 "중국은 관련국들이 상황을 정확히 인식하고 잘못을 바로잡으며 신장 문제에 대한 정치적 조작을 중단하고 어떤 형식으로든 내정 간섭을 중지해야 한다"라고 촉구했다. 또 "잘못된 길로 갈수록 멀어져서는 안 되며 그렇지 않으면 반드시 자업자득하게 될 것"이라고 경고했다.

중국 관영 매체들도 중국 당국의 이 같은 분위기를 힘을 보탰다. 인민일보는 28일 사설을 통해 "중국은 어떠한 정치적 협박에도 굴복하지 않을 것이며, 국가의 주권과 안전, 발전 이익을 수호하려는 중국의 의지와 결심은 확고부동하다"라고 보도했다. 그러면서 일부 서방 진영의 일부 정치인들은 역사의 흐름을 막을 수 없다면서 어리석은 행동을 지속할 경우 대가를 치를 게 될 것이라고 경고했다.

글로벌 타임스는 미국이 중국 내 'H&M' 불매운동과 관련, 중국 정부가 글로벌 기업에 대한 불매운동을 주도하고 있다고 비난했다면서 이는 미국 정부가 다국적 기업과 중국과의 갈등을 조장하려는 움직임이라고 비난했다. 이 매체는 이번 중국 내 다국적 기업에 대한 불매운동의 책임은 전적으로 미국에 있다면서 불매운동은 중국인의 정서라고 강조했다.

신장 문제와 관련해 중국의 맞대응이 중국인들의 행동으로 이어지고 있다는 점에서 향후 미ㆍ중 갈등이 위태위태한 길을 걷게 될 것으로 보인다. 그동안 양측 정부에서 말폭탄 형식으로 공방이 오고 갔는데, 중국 14억 인민들까지 미ㆍ중 갈등에 가세한 형국이다. 중국인들 사이에서 글로벌 기업에 대한 불매운동이 더욱 격화될 경우 중국 지도부가 서방 진영에 쓸 수 있는 맞대응 카드는 더욱 늘어나게 된다. 실제 중국 관변학자들은 다음 제재 대상은 미국 주도의 반중국 블록인 '쿼드(Quad)'가 될 것이라고 경고했다. 현재 쿼드 참여국은 미국과 호주, 인도, 일본 등 4개국이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr