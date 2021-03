택배·배달·대리운전·환경미화원…필수노동자 6만명 건강진단

안전보건公 80% 지원·사업주 20% 부담

택배·배달·대리운전 등 특고종사자는 뇌심혈관계

환경미화원은 호흡기계·근골격계질환 집중진단

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안전보건공단은 29일부터 택배기사, 배달종사자, 대리운전자 등 특수고용직(특고) 종사자와 환경미화원 등 필수노동자 6만명을 대상으로 건강진단 신청을 받는다고 28일 밝혔다.

공단은 필수노동자의 과로사 등 업무상 질병 예방을 위해 건강진단 지원을 하게 됐다고 알렸다. 정부로부터 지원받은 예산 33억5000만원을 투입한다. 노동자가 진단을 받으면 공단이 80%를 지원하고 사업주가 20%를 부담한다.

특고 종사자는 뇌심혈관계 중심으로, 환경미화원은 호흡기계와 근골격계질환 검사 위주로 진단한다. 과로사 등 고위험군은 정밀건강진단을 추가 실시한다. 전국 23개 근로자건강센터와 연계해 건강관리를 받도록 한다.

29일부터 공단 홈페이지를 통해 지원신청을 받는다. 특고 종사자는 플랫폼 회사나 택배대리점, 배달대행 업체 등 산업안전보건법 상 노무를 제공받는 자가, 환경미화원은 고용관계에 있는 사업주가 각각 신청하면 된다.

고용노동부가 지정한 특수건강진단기관에서 건강진단을 시행한다. 지역별 기관 현황은 고용부 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

박두용 안전보건공단 이사장은 "공단은 이번 건강진단 지원사업을 계기로 사회적 핵심 기능을 수행하는 필수노동자가 더 안전하고 건강하게 일할 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr