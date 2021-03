'부동산 투기 의혹' 내·수사 대상자 536명…4명 중 1명은 공직자

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH)에서 촉발된 부동산 투기 의혹에 대한 정부합동 특별수사본부(특수본)의 수사 대상이 연일 확대되고 있다.

28일 경찰에 따르면 특수본의 내·수사 대상은 26일 기준 110건·536명이다. 앞서 24일 89건·398명과 비교하면 이틀 만에 내·수사 대상이 138명 늘었다.

수사 단서별로 분류하면 시민단체 등 고발로 시작된 수사가 17건, 정부 합동조사단과 지방자치단체 등 타 기관 수사의뢰가 6건, 경찰이 자체적으로 인지해 수사하는 사건이 82건이다.

수사 대상자 중 전·현직 공무원은 102명, LH 직원은 32명이다. 또 민간인이 322명, 신원을 확인 중인 인원이 80명이다. 현재까지 언론 등을 통해 의혹이 제기된 국회의원과 지방의회 의원, 전·현직 고위공무원 등도 포함돼 있다.

현재 투기 의혹이 불거진 국회의원은 15명 남짓인데, 특수본은 이 가운데 4~5명에 대해서는 정식 내·수사에 착수한 것으로 전해졌다. 지방의회 의원의 경우 20명가량이 내·수사 대상에 오른 것으로 알려졌다.

특수본은 지휘고하를 막론하고 공직자가 내부정보를 이용해 투기한 사실이 확인되면 구속 수사를 원칙으로 엄정 대응하겠다는 입장이다.

