"마스크 속 빛나는 봄"…시코르, 아이 메이크업 PB 출시

신세계 시코르, 29일 눈화장 위한 섀도우 팔레트 3종 처음 선보여

2~3월 간호사·새내기 뷰티 클래스 진행…내달 마스크 속 피부 관리 소개



[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점이 만든 뷰티 편집숍 '시코르'는 오는 29일 눈화장을 위한 '스텝업 섀도우 팔레트' 3종 출시한다고 28일 밝혔다.

일상 생활에서 부담 없이 사용할 수 있는 기본 색상과 눈가에 포인트를 더하는 비비드한 컬러, 해외 브랜드에서나 볼 수 있었던 화려한 글리터 섀도 등을 하나의 팔레드에서 모두 만날 수 있다고 시코르는 설명했다.

대표 상품으로는 핑크 데일리 컬러로 구성한 '하트레이싱(Heart Racing)', 허니 골드톤 색상과 글리터로 채운 '룸포투(Room For Two)', 쿨톤을 위한 핑크 바이올렛 컬러와 과감한 글리터가 들어있는 '프라이빗 파티(Private Party)' 등이 있다. 가격은 각각 3만2000원이다. 전국 시코르 매장과 온라인몰인 시코르닷컴, SSG닷컴에서 판매한다.

시코르는 그동안 마스크 속에서도 빛날 수 있는 다양한 메이크업을 온라인으로 소개했다. 지난달에는 하루 10시간 이상 마스크를 착용하고 근무해야 하는 간호사들을 대상으로 뷰티 클래스를 진행했다. 3월을 맞아 대학 새내기와 신입사원을 대상으로 '메이크업 꿀팁'도 공개했다.

다음 달에는 '클린 뷰티'를 주제로 마스크 속에서 고통 받는 피부를 관리하는 법을 소개할 예정이다. K뷰티 브랜드인 '파뮤'와 함께 진행하는 이번 뷰티 클래스는 자연주의 화장품과 함께 마사지하는 법을 전한다.

최인진 신세계백화점 시코르 PL팀장은 "봄을 맞아 마스크 속에서도 빛날 수 있는 아이 메이크업 PB 상품을 처음으로 출시하게 됐다"며 "뉴노멀 시대에 맞춰 고객들의 라이프스타일을 선도하는 다양한 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다.

