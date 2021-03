'가락시장e몰' 활성화 위한 재도약 나선다

온라인 전문 업체 통해 구매 당일 식자재 배송, 편리한 구매 모바일 앱 개발 등 활성화 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 최근 코로나19 등으로 온라인 마켓이 급성장하고 있는 가운데 기존에 운영되던 가락시장e몰 활성화를 위해 농수산물 식자재 온라인 거래 전문 업체를 신규 운영업체로 선정해 재도약에 나선다.

가락시장e몰은 중도매인 등 유통인이 온라인 쇼핑몰에 직접 입점, 가락시장에서 거래되는 신선한 상품을 판매하는 시스템으로 2015년4월부터 운영되며 가락시장과 더불어 별도의 온라인 유통 채널로서 중요한 역할을 담당해 왔다.

공사는 지난해 12월 가락시장e몰 신규 위탁운영업체로 도매시장 기반 농수산물 식자재 온라인 거래 전문업체인 푸드팡(주)을 선정, 3개월간 준비 과정을 거쳐 오는 4월5일에 개선된 신규 시스템을 오픈할 예정이다.

향후 가락시장e몰은 신규 운영자 전문성을 활용해 구매 당일 상품 배송, 편리한 모바일 앱 개발, 가정 간편식 상품개발 등으로 가락시장 온라인 거래 활성화를 도모할 예정이다.

김승로 유통조성팀장은 “가락시장이란 우수한 농수산물 플랫폼과 온라인 전문 업체의 뛰어난 운영 노하우를 기반으로 가락시장e몰이 활성화될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 아울러 참여 유통인에게도 판매자 대상 마케팅 교육 등을 통해 변화하는 유통 환경에 발 빠르게 대응할 수 있도록 지원을 강화할 예정”이라고 밝혔다.

