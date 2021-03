은평구-(사)더불어배움 특성화고 학생들 창업오디선 프로그램 진행

업무 협약 체결...올해 특성화고 학생들에게 실무경험 기회 제공하는 ‘창업오디션 프로그램’ 진행

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 지난 24일 (사)더불어배움과 지역 내 청소년·청년 교육을 위한 업무협약을 체결했다.

업무협약은 ▲청소년·청년 교육 관련 정보 교류 및 제공 ▲청소년·청년 교육활동 증진을 위한 프로그램의 개발 및 지원 ▲공동 협력 사업에 대한 홍보 등을 내용을 하고 있다.

(사)더불어배움은 2017년 사단법인으로 설립한 이후 경쟁교육으로 내몰리고 있는 청소년들을 위해 교육청, 기초자치단체 등과 다양한 교육사업을 추진한 경험 있는 교육기관으로 은평구와도 학생과 교사, 학부모의 심리정서 안정과 유대감 향상을 위한 ‘학교케어 프로그램’, 문화공연 기회가 부족한 청소년들을 위한 학교로 ‘찾아가는 청소년 음악회’, 지역 내 유휴공간을 활용, 청소년 돌봄을 책임지는 ‘마을형 청소년 케어 프로그램’ 등 다양한 교육사업을 함께 진행한 바 있다.

특히, 올해는 특성화고등학교 학생들에게 창업에 필요한 실무경험의 기회를 제공하는 ‘창업 오디션 프로그램’을 진행하고 있다.

‘창업 오디션 프로그램’은 경제·마케팅·회계 등 창업에 필요한 기본 특강과 함께 사업계획서 작성, 시장 조사, 예산 수립 등 실제 창업에 대한 실무경험을 쌓는 프로그램이다.

아울러, 또래 친구들과 조를 이루어 창업을 준비하는 과정에서 새로운 사회관계망을 형성, 자유롭게 의견을 개진함으로써 건전한 인격 성장에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김미경 은평구청장은 “4차 산업 등 급변하는 환경 속에서 청소년이 원하고 필요로 하는 교육이 더욱 다양해지고 있기 때문에 학교, 교육청 등 공공기관 뿐 아니라 구청과 지역 교육기관을 비롯해 온 마을이 합심, 교육 주체가 돼야 하며, (사)더불어배움과의 협약식을 통해 청소년과 청년을 위한 교육사업의 파트너로서 한 걸음 더 내딛는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

