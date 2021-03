"감히 불륜을?"…침대 밑에서 6시간 숨어 있다 아내 내연남 살해한 인도 남성

[아시아경제 최은영 기자] 인도의 한 남성이 자신의 아내와 불륜을 저지른 내연남을 침대 밑에 6시간 숨어있다가 살해했다.

27일 타임스오브인디아 등 현지 언론은 서부 벵갈루루 바야디라할리 경찰이 살인을 저지른 혐의로 바랏 쿠마르(31)를 체포해 수사 중이라고 밝혔다.

8년 전 아내 비누타(31)와 결혼한 바랏은 두 딸을 둔 평범한 가장이었다.

두 사람의 부부관계에 이상이 생긴 것은 3년 전. 아내의 고향 마을 청년 시바라지(27)가 일자리를 소개해달라며 부부를 찾아왔을 때부터였다.

일자리를 소개받은 시바라지는 그 뒤 주기적으로 이들 부부의 집을 방문했고, 어느 순간 비누타에게 사랑을 고백했다.

처음엔 거절하던 비누타는 "차라리 죽어버리겠다"라며 애원하고 협박하는 시바라지의 모습에 그의 고백을 받아들였다.

아내의 불륜을 알아차린 바랏은 여러 차례 경고했지만, 비누타는 아예 집을 나가 따로 숙소를 마련했다. 시바라지는 일주일에 한 두 차례 비누타의 집에 방문해 함께 시간을 보냈다.

복수를 결심한 바랏은 흉기를 구매한 뒤 아내의 숙소 주변을 돌며 범행을 계획했다.

바랏은 지난 24일 오후 8시 30분경 아내가 문을 열어두고 잠시 외출한 틈을 타 숙소에 몰래 숨어들었다. 이후 오후 9시경부터 간이침대 밑에 숨은 뒤 다음 날 새벽까지 6시간을 기다렸다.

바랏이 침대 밑에 숨은 것을 꿈에도 몰랐던 비누타와 시바라지는, 함께 저녁을 먹고 잠자리에 들었다.

때를 기다리던 바랏은 비누타가 오전 3시경 일어나 화장실에 가자, 밖에서 문을 걸어 잠가 자신을 막지 못하게 한 뒤 준비한 흉기로 잠자고 있던 시바라지를 찔렀다.

바랏은 시바라지가 숨진 뒤 화장실 문을 열어 아내 비누타가 그 모습을 확인할 수 있도록 했다. 이후 친척을 통해 경찰에 자수했다.

경찰은 바랏이 현장에서 체포되었으며, 범행 사실 일체를 자백했다고 발표했다.

