택배기사로 위장해 집에 홀로 있던 초등생 인질 삼아 1억 요구한 강도

[아시아경제 나한아 기자] 평일 낮 택배기사로 위장해 한 가정집에 침입한 뒤 집에 홀로 있던 초등학생을 흉기로 위협하고 부모에게 1억원을 요구한 30대 남성이 경찰에 검거됐다.

27일 경찰은 한 아파트 가정집에 침입해 초등학생을 인질로 잡고 부모에게 돈을 요구한 혐의(특수강도)로 A(37)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 26일 오후 1시30분께 강릉지역 한 아파트에 침입해 혼자 있던 초등학생을 결박하고 흉기로 위협한 뒤 부모에게 전화를 걸어 1억원을 요구했다.

A 씨는 자신을 택배기사라고 소개한 뒤 아이 홀로 있는 집에 들어간 것으로 알려졌다. 돈을 요구하던 A 씨는 초등학생의 휴대전화와 집 안에 있던 현금을 빼앗아서 달아났다가 오후 6시께 경찰에 검거됐다.

경찰은 A 씨에 대해 범행동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr