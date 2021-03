"성폭행 한 뒤 쓰레기장에 유기"…러시아서 유튜브 생중계

[아시아경제 나한아 기자] 러시아에서 여성을 성폭행한 뒤 쓰레기장에 유기하는 모습이 유튜브 및 텔레그램에 생중계되는 사건이 발생해 당국이 조사에 나섰다.

26일 영국 매체의 보도에 따르면 해당 영상은 수도 모스크바에서 북쪽으로 241km 떨어진 야로슬라블리에서 생중계로 촬영됐다.

피해 여성은 30세로 추정되며 가해 무리 중 한 명과 교제 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰조사 결과 1명 이상으로 추정되는 가해 집단은 현지 갱단이며, 이들은 '데이트 강간'에 사용되는 약물을 여성에게 투여한 것으로 확인됐다.

가해자들은 아파트로 보이는 장소에서 여성을 성폭행한 뒤 아파트 단지 내 쓰레기 처리장에 여성을 내던졌다.

이 모든 과정을 유튜브와 텔레그램에 생중계한 이들은 청자들에게 슈퍼챗(시청자가 제작자에게 후원하는 기능)을 유도했다.

이들은 여성을 성폭행하는 것도 모자라 후원금을 받을 때마다 화장실이나 냉장고를 부수고 꽃병을 집어던지는 등의 폭력적인 행위를 보였다.

피해 여성의 가족과 친구들은 해당 영상을 온라인에서 발견한 뒤 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 해당 영상 이전에도 가해자들이 교제하던 여성에게 약물을 투여하고 성폭행하는 영상을 촬영한 뒤 유튜브에 게재했다가 삭제한 사실을 확인했다. 현재 당국은 관련자들을 대상으로 조사를 진행하고 있다.

