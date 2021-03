빗썸·업비트 6500만원대 거래…보합세

[아시아경제 장세희 기자]가상화폐 비트코인이 27일 오전 6500만원대에서 거래되고 있다.

국내 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 9시32분 현재 1비트코인은 6564만원이다.

빗썸에서 비트코인 가격은 전날 6200만원까지 떨어졌다가 이후 오름세를 보이며 6500만원대로 올라섰다.

같은 시간 다른 거래소인 업비트에서도 1비트코인은 현재 6589만원에 거래되고 있다.

