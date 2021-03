◆ 실장급 전보

▶ 통상차관보 나승식

◆ 실장급 승진

▶ 무역투자실장 문동민 ▶ 무역위원회 상임위원 전윤종

◆국장급 전보

▶ 정책기획관 최규종 ▶ 자원산업정책관 유법민

◆ 과장급 전보

▶ 무역위원회 덤핑조사과장 이원희

