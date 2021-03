[아시아경제 유현석 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 43,450 전일대비 1,200 등락률 +2.84% 거래량 1,415,972 전일가 42,250 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 반전.. 외인·기관 순매도 강세GS건설, 건설 대표주 테마 상승세에 5.27% ↑[클릭 e종목]"GS건설, 신사업으로 수익성 확대…장기 투자 매력 높아" close 은 다음달 30일 자회사 관리 자회사 글로벌워터솔루션의 주식 1억주를 약 6292억원에 추가 취득한다고 26일 공시했다. 취득 뒤 GS건설의 글로벌워터솔루션 지분율은 100%가 된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr