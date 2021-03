속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 백신 접종 후 이상반응이 의심된다며 보건 당국에 신고된 사례는 이날 0시 기준 103건이 추가돼 총 1만113건으로 집계됐다.

이 중에는 사망 신고 1건도 포함됐다. 이에 따른 접종 후 사망 사례는 총 17건으로 늘어났다. 새로 신고된 사망자는 요양병원에 입원해 있던 90대 여성 환자다. 지난 23일 아스트라제네카 백신을 맞은 후 약 29시간이 흐른 뒤인 다음날 숨졌다. 당국은 해당 환자가 기저 질환을 앓고 있었다고 전했다.

