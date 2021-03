[아시아경제 이민우 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 419,000 전일대비 3,500 등락률 -0.83% 거래량 23,021 전일가 422,500 2021.03.26 13:18 장중(20분지연) 관련기사 미래식품소재 시장 선점…CJ제일제당, 세계 최초 '천연시스테인' 개발[클릭 e종목]“CJ제일제당, 역기저에도…국내 식품 사업 전망 좋아”CJ제일제당, 작년 보수 손경식 102억·이재현 28억원 close 은 강신호 각자대표의 임기가 만료되면서 손경식, 최은석 각자대표 체제로 전환한다고 26일 공시했다.

