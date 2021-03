조원태, 국민연금 반대에도 대한항공 사내이사 재선임

[아시아경제 이동우 기자] 조원태 한진그룹 회장이 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 1,050 등락률 +3.92% 거래량 1,802,253 전일가 26,800 2021.03.26 10:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 외국인 13만 4304주 순매도… 주가 0.37%대한항공, 주가 2만 6550원 (-2.75%)… 게시판 '북적'대한항공, 밑 빠진 독 호텔사업…4년연속 적자 close 사내이사로 재선임 됐다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 1,050 등락률 +3.92% 거래량 1,802,253 전일가 26,800 2021.03.26 10:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 외국인 13만 4304주 순매도… 주가 0.37%대한항공, 주가 2만 6550원 (-2.75%)… 게시판 '북적'대한항공, 밑 빠진 독 호텔사업…4년연속 적자 close 은 26일 오전 서울 강서구 본사에서 열린 주주총회에서 조원태 회장의 사내이사 재선임 안건을 찬성 82.84%로 가결했다고 밝혔다.

이날 주총에는 의결권을 가진 주식 총수 1억7532만466주 가운데 56.91%에 해당하는 9978만4563주가 참석했다.

국민연금은 앞서 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 1,050 등락률 +3.92% 거래량 1,802,253 전일가 26,800 2021.03.26 10:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 외국인 13만 4304주 순매도… 주가 0.37%대한항공, 주가 2만 6550원 (-2.75%)… 게시판 '북적'대한항공, 밑 빠진 독 호텔사업…4년연속 적자 close 이사회가 제안한 조원태 사내이사 안건 등에 대해 반대하기로 결정했다. 아시아나항공 인수계약 체결 과정에서 실사를 생략하고, 계약상 불리한 내용 등으로 주주권익 침해 행위에 대한 감시의무를 소홀히 했다는 이유에서다.

다만 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 1,050 등락률 +3.92% 거래량 1,802,253 전일가 26,800 2021.03.26 10:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 외국인 13만 4304주 순매도… 주가 0.37%대한항공, 주가 2만 6550원 (-2.75%)… 게시판 '북적'대한항공, 밑 빠진 독 호텔사업…4년연속 적자 close 지분에서 국민연금 지분율은 6.07%에 불과해 조원태 회장의 사내이사 재선임에 유의미한 영향을 미치지는 못했다.

조 회장의 사내이사 재선임과 함께 이날 김세진 한국펀드평가 대표, 장용성 한양대 경영대학 특임교수, 이재민 서울대 법학전문대학원 교수 등의 사외이사 선임도 원안대로 의결됐다.

우기홍 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,850 전일대비 1,050 등락률 +3.92% 거래량 1,802,253 전일가 26,800 2021.03.26 10:30 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 외국인 13만 4304주 순매도… 주가 0.37%대한항공, 주가 2만 6550원 (-2.75%)… 게시판 '북적'대한항공, 밑 빠진 독 호텔사업…4년연속 적자 close 사장은 이날 주주총회에 불참한 조 회장의 인사말을 대신 전하며 "항공산업의 위기 극복과 장기적인 성장 기반 확보를 위해 아시아나항공 인수를 결정했다"며 "현재의 위기를 슬기롭게 극복하는 동시에 포스트 코로나 시대에 대비한 역량 강화에 최선을 다하겠다"고 전했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr