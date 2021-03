미래에셋증권, VIP서비스 '패밀리오피스' 리뉴얼

기존 토털 VIP솔루션 서비스 제공에서 전문기관과의 MOU 통한 ‘해결’까지

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 2011년 증권업계 최초로 제공했던 토털 VIP서비스 ‘패밀리오피스’를 리뉴얼했다고 26일 밝혔다.

미래에셋증권 패밀리오피스는 자산규모 100억 이상의 VIP고객들을 대상으로 제공되는 서비스로, 리뉴얼된 패밀리오피스는 자문에서 끝내지 않고 해결까지 돕는 VIP서비스를 제공한다. 가업승계 및 상속, 신탁 등에 강점이 있는 법무법인 가온, 중소기업 인수합병(M&A) 관련 경쟁력 있는 플랫폼을 가지고 있는 한국M&A거래소와 업무협약(MOU)을 맺었으며 법무법인 및 회계법인 등과 같은 10여개 이상의 전문 외부기관들과 MOU를 추가적으로 진행 중이다. 그리고 순차적으로 해외부동산 직접투자에 관한 컨설팅 및 자문, 자산가들이 관심 있어하는 예술작품과 미술품, 요트 등에 대한 자문과 컨설팅을 받을 수 있는 법인 등과도 MOU를 확대 진행할 예정이다.

기존 미래에셋증권 패밀리오피스는 크게 6가지 분야에 대해 솔루션을 제공해왔다. 글로벌 자산배분, 상속설계, 부동산 토탈, TAX 플래닝, 가업승계, 국내·외 법률자문이다. 투자전문가는 물론 변호사, 세무사, 부동산 전문위원 등을 비롯한 20여명의 각 분야 전문가들이 직접 맞춤형으로 솔루션을 제공하는 것이다.

또한 전문적인 서비스 제공을 위해 리서치센터장 출신의 구용욱 상무를 중심으로 7명의 전문가들로 이뤄진 패밀리오피스 연구소를 운영 중이다. 가업승계, 재산이전과 관련된 정책, 법률, 제도 등을 분석하고 각각의 VIP고객들의 상황에 맞는 솔루션을 도출하기 위해 별도 연구조직을 구성한 것이다.

패밀리오피스를 총괄하고 있는 류희석 미래에셋증권 VIP솔루션본부 본부장은 "VIP들에게 꼭 필요하고 향후에 필요할 수 있는 솔루션 서비스를 시의적절하고 완벽하게 제공하는 것이 미래에셋증권 패밀리오피스의 역할"이라고 강조했다.

한편 VIP고객들이 언제든지 전문가들을 직접 찾을 수 있는 ‘마이마스터(My Master)’ 서비스도 연초부터 제공되고 있다. My Master 서비스를 통해 언제든지 세무, 부동산, 법률 등의 분야의 전문가와 직접 상담이 가능하며 가장 우선순위로 컨설팅과 자문서비스를 제공받을 수 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr