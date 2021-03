KDB생명, 세무사 출신 최철웅 대표 선임

[아시아경제 오현길 기자] KDB생명은 최고경영자(CEO)로 최철웅 대표을 선임했다고 26일 밝혔다.

최 대표는 경희대를 졸업하고 제17회 행정고시를 합격, 국세청 사무관을 거쳐 한국세무사회 상근 부회장, 세무법인 석성 대표세무사를 역임했다. 2018년부터 KDB생명 상근감사위원직을 수행한 바 있다.

최 대표는 상근감사위원을 역임해 회사 현황에 밝으며, 금융 및 보험 시장에 대한 이해도가 뛰어나 안정적인 조직 운영과 경영 연속성 측면에서 KDB생명을 이끌어갈 최적의 적임자로 평가받았다는 설명이다.

최철웅 대표는 취임사에서 "급변하는 대내외 환경에 속도감 있는 대응과 기업 가치 제고를 위한 자기계발과 전문성 증진, 활력있는 조직문화 및 팀워크의 함양을 당부한다"며 "어려운 여건 속에서도 경영정상화를 이루어낸 전임 대표이사의 경영 철학을 유지계승해 탄탄한 내실과 고객 신뢰를 기반으로 한 든든한 KDB생명이 되겠다"고 말했다.

