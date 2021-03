미니스톱, ‘불마왕 떡볶이’ 출시…하바네로 고추로 강렬한 매운맛

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 26일 매운맛 마니아들 사이에서 화제가 됐던 금비유통의 ‘불마왕 떡볶이’를 업계 단독 출시했다고 밝혔다.

불마왕떡볶이는 불마왕라면, 불마왕볶음면에 이은 세 번째 매운맛 시리즈로 청양고추보다 맵다고 알려진 하바네로 고추를 사용해 강렬한 매운맛을 내면서 깔끔한 뒷맛과 입안에 남는 풍미가 특징이다.

불마왕떡볶이는 부드럽고 쫄깃한 식감을 위해 쌀떡을 사용했다. 특허받은 공법으로 건조한 쌀떡만을 사용해 일반 쌀떡보다 더 쫄깃한 식감을 느낄 수 있다. 마늘 후레이크를 기본 토핑으로 제공하며, 마늘 특유의 알싸한 향과 맛으로 감칠맛을 극대화했다.

미니스톱 관계자는 “단맛이 강조된 기존의 떡볶이와는 다른 강렬한 매운맛을 느낄 수 있는 제품”이라며 "앞으로도 차별화된 다양한 제품을 미니스톱에서 만나볼 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

