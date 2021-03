행안부, '어스아워' 동참…27일 세종·서울 청사 10분간 소등

탄소중립 실현 위한 '정부혁신제안 끝장개발대회 도전과제' 선포… ‘매년 2% 온실가스 감축 실천 방안’ 선정

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부이 27일 탄소중립 실현을 위한 어스아워(Earth Hour) 행사에 동참하며 제5회 정부혁신제안 '끝장개발대회 도전과제'를 선포한다고 26일 밝혔다.

어스아워는 세계 최대 규모의 시민환경운동으로 매년 3월 마지막 주 토요일 미리 약속한 시간으로부터 1시간 동안 소등하는 캠페인이다. 세계자연기금(WWF)이 주최하며 전 세계 188개국에서 시민들과 각 국의 랜드마크에서 행사에 참여하고 있다.

행안부도 탄소중립 사회로의 전환을 위한 실천 의지를 보여주기 위해 제5회 정부혁신제안 끝장개발대회 도전과제인 ‘매년 2% 온실가스 감축 실천 방안’을 선포함과 동시에 27일 오후 8시 30분부터 세종정부청사와 서울정부청사를 약 10분간 소등한다.

도전과제는 27일 행안부 유튜브를 통해 전해철 장관이 선포할 예정이다. 이번 끝장개발대회는 ‘함께 살아요, 우리’라는 주제로 국민과 함께하는 2050 탄소중립 실현을 위한 공감의 장 마련을 위해 ‘매년 2% 온실가스 감축 실천 방안’을 도전과제로 선정했다.

2050년 탄소중립 실현을 위해서는 2030년까지 온실가스 배출량 5억 7430만 톤 감축 목표를 달성해야하며 이를 위해서는 매년 2% 이상의 온실가스 감소가 필요하다.

행안부는 국민과 함께 온실가스 배출량을 줄이기 위한 정책제안을 발굴하고 이를 통해 민?관이 함께 탄소중립 사회를 실현하는 공감대를 확산한다는 방침이다. 끝장개발대회는 지구의 날인 4월 22일부터 환경의 날인 6월5일까지 진행된다.

한편 이번 대회에서는 27일 오후 8시 30분 진행되는 어스아워 소등을 포함하여 ‘먹고 사느라 지구를 못 지켰어요’라는 주제로 국민 누구나 재미있게 참여하며 탄소중립을 실천하는 다양한 이벤트도가 진행될 예정이다. 대회 참가 및 자세한 내용은 광화문1번가에서 확인할 수 있다.

전해철 장관은 “탄소중립은 우리 국민 모두가 실천하고 지향해야 하는 의무이자 현실”이라며 “민·관이 함께 탄소중립 사회 실현을 고민하고, 문제를 해결해 나가는 협업의 장인 제5회 정부혁신제안 끝장개발대회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

