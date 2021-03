오늘 서해수호의 날…'NLL 수호 첨병' 2함대서 첫 기념식

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서해 북방한계선(NLL) 수호의 첨병인 해군 제2함대사령부에서는 처음으로 26일 '서해수호의 날' 정부 기념식이 거행된다.

국가보훈처는 이날 오후 2시 경기도 평택 해군 제2함대사령부에서 제2연평해전과 천안함 피격, 연평도 포격 도발로 희생된 서해수호 55용사를 추모하는 제6회 기념식을 개최한다.

2016년 정부기념일로 제정된 이래 서해 북방한계선(NLL) 수호의 첨병으로 제2연평해전 전적비와 참수리 357호정, 천안함 선체 등이 있는 2함대에서 정부 주관 기념행사가 열리는 것은 이번이 처음이다.

1∼5회 기념일 당시엔 정부 기념식이 대전현충원에서 열렸고, 2함대에서는 해군 자체 행사만 진행됐다. 행사는 해군 일병으로 복무 중인 배우 박보검과 국방홍보원 정동미 대위가 사회를 맡는다.

2002년 당시 참수리 357호정 정장으로 북한과 교전 중 전사한 '제2연평해전 영웅' 고(故) 윤영하 소령의 동생 영민 씨가 국기에 대한 맹세문을 낭독한다.

애국가 제창 시에는 해군특수전전단(UDT)과 해병대 수색대, 육군·공군 특수임무 부대원들이 '서해수호 55용사를 기억하자'는 의미를 담은 깃발을 매달고 고공 강하한다.

헌정곡 연주에 이어 '바다로 가자' 등의 군가를 합창하면 함정들이 기적을 울리며 출항하고 마린온, 링스 헬기 등이 함께 출격할 예정이다.

정부는 서해수호 55용사를 기리고, 한반도 평화 정착과 국토 수호 의지를 다지기 위해 2016년부터 3월 넷째 금요일을 '서해수호의 날'로 지정해 기념하고 있다.

한편, 이날 행사에는 전사자 유가족과 참전 장병, 정부 주요 인사 등 200여 명이 참석할 예정이다. 보훈처는 당초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 고려해 외부 참석 인원의 경우 각 정당 대표와 국회 정무위원장, 국방위원장만 초청하기로 했다가 행사 직전 참석 범위를 확대하기로 방침을 바꿨다.

보훈처 관계자는 "참석 요청이 많아 방역당국의 허용 기준을 준수하면서 참석 범위를 최대한 검토한 결과, 기존 초청 대상 외에 국회 내 소속 상임위원회인 정무위와 국방위 의원까지 확대했다"고 설명했다.

