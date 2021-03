[포토]노현송 서울 강서구청장, 지역경제 이끈 중소상공인 격려

노현송 구청장 “침체된 지역경제 회생을 위해 역량 집중하겠다”

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장이 25일 오후 6시 더뉴컨벤션웨딩홀에서 열린 ‘2021년 강서구상공회 총회’에 참석해 지역경제 회복을 위해 헌신한 상공인들의 노고를 격려했다.

코로나19로 최소 인원만 참석한 가운데 진행된 이날 총회에선 ▲2020년도 사업추진 실적 보고 ▲2021년도 사업계획 및 예산(안) ▲임원선출 등에 대한 안건을 심의·의결했다.

이어 진행된 표창장 수여식에선 코로나19로 어려운 상황 속에서도 지역경제 발전에 기여한 유공자 23명에게 각각 서울시장, 구청장, 서울상공회장, 강서구상공회장 표창이 수여됐다.

노현송 구청장은 “코로나19로 어려운 상황에서도 지역경제 회생과 고용 위기 극복을 위해 협력해 주는 중소상공인 여러분께 깊이 감사드린다”며 “구에서도 고용유지 지원과 일자리 창출, 자영업자와 소상공인을 위한 지원 등 침체된 지역경제를 살리기 위해 다양한 정책을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr