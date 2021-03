'고양 덕은 중흥S-클래스 파크시티' 공공지원 민간임대 분양

전세형 공공지원 민간임대아파트…최대 8년 임대보장

중흥건설그룹 중흥토건이 경기도 고양시 덕은지구에 위치한 공공지원 민간임대 아파트 '고양덕은 중흥S-클래스 파크시티'의 사이버 모델하우스를 26일 열고 입주자를 모집한다.

경기도 고양시 덕은 도시개발구역 내 A2블록에 자리한 '고양덕은 중흥S-클래스 파크시티'는 지하 3층~지상 최고 22층, 12개동, 전용 59~84㎡ 총 894가구로 조성된다. 이번 공급은 전용 59㎡ 391가구 규모로, 공공지원 민간임대 방식으로 선보인다.

공공지원 민간임대주택은 청약통장 유무 및 거주지와 관계없이 만 19세 이상 무주택 가구 구성원일 경우 누구나 청약에 참여할 수 있고 재당첨 제한이 없다. 특히 8년간 임대가 보장되면서(2년 단위 재계약) 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한된다.

중흥건설그룹 중흥토건 관계자는 "초기 임대료의 경우 일반공급과 특별공급 각각 시가구비 저렴한 임대가격으로 임차인들의 부담을 낮췄다"며 "주택도시보증공사(HUG) 임대보증 가입을 통해 안정성을 높였다"고 말했다.

'고양덕은 중흥S-클래스 파크시티'가 들어서는 덕은지구는 총 64만6000여㎡(4815가구 예정) 규모로 조성 중인 도시개발지구다. 서울 옆세권 입지를 기반으로 서울 생활권을 공유하며 직주근접 환경을 갖췄다.

동쪽으로 상암 DMC 및 홍대입구, 동남쪽으로 여의도, 서남쪽으로는 마곡지구가 가깝다. 단지 인근 강변북로, 제1·2 자유로, 가양대교, 올림픽대로, 월드컵대교(예정) 등을 이용한 출퇴근이 가능하다.

단지 주변으로 대덕산 자락이 뻗어있으며, 노을공원·월드컵공원·하늘공원 등이 가깝다. 또 단지 바로 인근에 중학교 설립이 예정돼 있으며, 초등학교와 유치원 역시 도보 거리에 조성될 계획이다.

중흥건설그룹의 특화설계 부분도 주목할 만하다. 남향 위주 단지 배치 및 4Bay 설계(일부)를 통해 채광 및 통풍을 극대화했고, 집 밖에서도 생활가전 등을 제어할 수 있는 최첨단 IoT(사물인터넷)을 적용했다. 또 휘트니스 센터, 실내골프연습장, GX룸, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설이 함께 들어설 예정이다.

'고양덕은 중흥S-클래스 파크시티'는 오는 4월 1~2일 이틀간 특별공급과 일반공급 모두 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 7일이며, 정당계약은 19~21일이다. 견본주택은 경기도 고양시 덕양구 신원동 630-2번지에 자리하며, 입주는 2022년 11월 예정이다.

