코스피, 오후 들어 상승폭 축소

[아시아경제 이민지 기자] 장중 1% 가까이 오름세를 보였던 코스피가 오후 들어 상승폭을 축소하고 있다.

25일 오후 1시 53분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.64포인트) 오른 2988.99를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.68포인트) 하락한 2995.67로 출발해 장 중 3024.63까지 상승했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 1932억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 1197억원, 628억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자(0.37%), 삼성바이오로직스(0.42%)는 올랐고, SK하이닉스(-1.12%), 네이버(-2%), 현대차(-1.36%), 삼성SDI(-0.31%)는 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.28%(2.67포인트) 내린 951.15를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.06%(0.56포인트) 내린 953.26으로 출발했다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 1440억원어치 주식을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 1214억원, 139억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온제약(-0.54%), 씨젠(-1.18%), SK머티리얼즈(-1.42%), CJ ENM(-0.28%)는 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국 증시 부진 여파로 하락하기도 했으나 중국 증시가 반등을 보이는 등 견고함을 보이면서 장중 1% 가까이 상승하기도 했다”며 “오전장 마감을 앞두고 중국 증시의 하락과 아스트라제네카의 임상 시험 결과가 하향 조정됐다는 점은 코스피의 상승폭 축소에 영향을 줬다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr